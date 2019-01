Al twee weken mag niemand manege De Marneruiters in Kloosterburen meer in, vanwege de uitbraak van de voor paarden besmettelijke bacteriële infectie droes. Amanda Lode mag nog wel naar binnen. Zij zorgt ervoor dat de paarden eten krijgen en verzorgd worden.

'Voor het publiek en andere leden is de manege gesloten. Mensen zijn de grootste verspreiders van de infectie. Wij verspreiden het via onze kleding en daarom is het van belang dat er zo min mogelijk mensen met de paarden in aanraking komen.'

Alle kleren in de was

Lode moet wel extra maatregelen treffen nu zij wel met de geïnfecteerde paarden in aanraking komt.

'Als ik thuis kom, gaan al mijn kleren in de was. Ik moet dan ook douchen. En voordat ik hier bij de manege in de auto stap, moet ik mij reinigen met desinfectie. Daarnaast worden de paarden die geïnfecteerd zijn als laatste gevoerd, zodat de gezonde paarden bespaard worden.'

Twee paarden geïnfecteerd

Behalve Lode en een aantal anderen die de paarden verzorgen, mag er niemand naar binnen. 'Dichter bij de manege mag ik niet komen', zegt algemeen bestuurslid Jonneke Grommers, als ze op veilige afstand van de manege halt houdt.

Twee paarden zijn geïnfecteerd met droes en uit angst voor verdere uitbreiding van de infectie, zijn de lessen gecanceld en kunnen er slechts nog een handjevol mensen de manege in om de paarden te voeren.

De bacteriële infectie aan de voorste luchtwegen zorgt ervoor dat de paarden gezwollen klieren krijgen. Grommers: 'Paarden worden er sloom van, lusteloos. Ze willen niet of nauwelijks meer eten. Pus loopt uiteindelijk uit de kaak. Het is heel onsmakelijk, maar dat is wel wat het is. Als dat pus dan losbreekt, dan zie je dat het paard er ook van opknapt.'

Kostenpost

'Het is nog niet helemaal te zeggen of het bij twee paarden blijft, aangezien de incubatietijd van droes loopt tot twee weken', vertelt Grommers.

'Als het paard dusdanig van de infectie hersteld is, dan kun je daarna nog zes weken niet open omdat het paard nog steeds droes bij zich draagt. Dat kost ons per week zo'n vijfhonderd euro. Dus als je dat optelt keer een fiks aantal weken, dan kun je je wel voorstellen dat het een financiele klap is.'

Momenteel is het bestuur nu nog aan het kijken wat er gaat gebeuren en hoe de klap kan worden opgevangen. Grommers: 'De paarden worden uiteindelijk wel weer beter en daar gaat het natuurlijk om. En financieel gezien moeten we afwachten wat er gaat gebeuren. Dat zal in de toekomst blijken en daar moeten we op anticiperen…'

