Onderwijsvakbond noemt basisscholenconflict 'explosief'

Het voortdurende conflict binnen scholengemeenschap OPOS in de gemeente Midden-Groningen is 'aan het ontploffen'. Volgens Hayo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond (Aob) is het uit de hand gelopen conflict een 'egokwestie'.

'Het conflict is persoonlijk geworden, en er ligt weinig tot geen dossier onder', zegt Bohlken. 'Er wordt van alles aan gedaan om gezichtsverlies te voorkomen, en dat leidt er nu toe dat het een onoplosbaar probleem wordt.'

Al maanden aan de gang

Binnen de scholengemeenschap heerst al maanden onrust. Dat begon na een conflict tussen de schooldirecteur van De Driespan, onderdeel van OPOS en het bestuur van de scholengemeenschap. De schooldirecteur staat inmiddels vier maanden op non-actief en mag niet over de zaak praten. Waarover die strijd gaat is onbekend, maar het bestuur benadrukte dat het 'bovenschools' is.



Over OPOS

Stichting OPOS is opgericht in 2008 en verzorgt openbaar onderwijs in de gemeente Midden-Groningen. Er vallen zeven scholen onder de stichting: De Springplank (Siddeburen), De Meent (Schildwolde), Meerovers (Meerstad), Kinderboom (Slochteren), Ruitenvelder (Froombosch), Oetkomst (Kolham) en Driespan (Harkstede).

Conflict escaleert

In de maanden nadat de directeur op non-actief werd gezet gaat het snel. Ouders en leraren van De Driespan zeggen het vertrouwen in bestuurder Hester van Gorkum op. Niet veel later volgen de Kinderboom in Slochteren en de Ruitenvelder in Froombosch.

Een onderzoeker wordt aangesteld om de scholengemeenschap onder de loep te nemen en een communicatieadviseur doet het woord namens de bestuurster. Een beoogd interimdirecteur voor De Driespan wordt niet geaccepteerd door de MR. Ook wethouder Erik Drenth (CDA) spreekt zijn zorgen uit, maar onderneemt geen concrete acties.

'Ongelofelijk massaal'

Ook de onderwijsbond is inmiddels een serieuze speler geworden in het hoogoplopende conflict. Bestuurder Hayo Bohlken heeft afgelopen week met tientallen leraren een bijeenkomst gehad. De 52 bezorgde leraren hebben in de vergadering besproken wat er moet gebeuren. Een 'ongelofelijk massale opkomst', zegt Bohlken.

'Conflict is een egokwestie'

Volgens Bohlken is de Raad van Toezicht aan zet en wordt er gezocht naar een manier om die er toe te bewegen 'actie te ondernemen, en de bestuurscrisis op te lossen'. Bohlken wil er niet op vooruit lopen wat voor actie dat concreet moet zijn.

Lees ook:

- Interim-directeur moet stuurloze school in rustiger vaarwater brengen

- Nog twee scholen zeggen vertrouwen op in schoolbestuur; wethouder bezorgd

- Ouders luiden noodklok over angstcultuur op stuurloze school