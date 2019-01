Handbalvrouwen oefenen in MartiniPlaza tegen Duitsland

De Nederlandse handbalvrouwen spelen op vrijdag 22 maart in Groningen een oefeninterland tegen Duitsland. De wedstrijd wordt gespeeld in MartiniPlaza.

Een dag later spelen Nederland en Duitsland opnieuw tegen elkaar, dan in Oldenburg.

MartiniPlaza is het vaste onderkomen van de basketballers van Donar, terwijl de volleyballers van Lycurgus hun belangrijkste wedstrijden in de hal afwerken. Nu komen dus ook de handbalvrouwen naar MartiniPlaza. De Groningse Lois Abbingh is een van de sterspelers van de selectie.