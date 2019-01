Warming-up: PSV-FC Groningen

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer op de uitwedstrijd tegen PSV.

FC Groningen is al twee jaar ongeslagen in Eindhoven. De voorgaande twee edities eindigden in 0-0. Door de schorsing van Deyovaisio Zeefuik heeft Amir Absalem voor het eerst dit seizoen een basisplaats.

De vorm: FC Groningen

De tweede seizoenshelft is voor FC Groningen uitstekend begonnen met een 3-0 overwinning op Heracles, vorige week. Vooral nieuwkomers Iliass Bel Hassani en Thomas Bruns blonken uit bij de FC. Kaj Sierhuis kreeg na afloop ook de complimenten, ondanks dat hij soms wat ongelukkig was. Hij werkte hard en dat wordt in Groningen beloond met applaus. Door de overwinning van vorige week staat Groningen op de dertiende plaats in de eredivisie met achttien punten.

De vorm: PSV

PSV is de hervatting van de eredivisie minder goed begonnen. In Emmen speelde de kampioen met 2-2 gelijk tegen het team van Dick Lukkien. Verder verspeelden de Eindhovenaren alleen tegen Feyenoord punten in de eerste seizoenshelft. De voorhoede van PSV scoorde dit seizoen al 39 keer. Groningen scoorde in totaal 21 keer.

Waar moeten we op letten?

Danny Buijs moet zijn elftal noodgedwongen op één positie wijzigen. Door de schorsing van Zeefuik neemt Absalem zijn positie over als rechtsback. Maar verder kiest Buijs er ook voor om Reis aan de rechterkant neer te zetten, Sierhuis op de bank te zetten en Bel Hassani naar 'tien' te verplaatsen. De vraag is natuurlijk hoe dit uitpakt, aangezien Reis nog geen minuut op deze positie speelde dit seizoen. Daardoor speelt Groningen met een aantal jongens op een nieuwe plek en de vraag is dan altijd hoe dat uitpakt.

Buijs gaf eerder deze week aan zoveel mogelijk met dezelfde jongens te willen beginnen als vorige week tegen Heracles. Daar lijkt hij dus op terug te komen en hij past zijn elftal aan.

Historie

FC Groningen en PSV speelden 39 keer eerder tegen elkaar in Eindhoven, in de eredivisie. 29 keer won PSV, negen keer werd het gelijk en één keer wist FC Groningen te winnen.

Blessures, schorsingen en afwezigen

Pohl (geblesseerd), Kramer (geschorst), Zeefuik (geschorst), Doan (Azië Cup), Itakura (niet speelgerechtigd)

Opstelling

Padt; Handwerker, Chabot, Te Wierik, Absalem; Bruns, Memisevic, Warmerdam, Reis; Bel Hassani en Mahi.

