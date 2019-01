Vrieskou in Noordlaren maakt plaats voor waterkou

Het peloton in Noordlaren (Foto: Vincent Jannink/ANP)

Het kan gaan dooien in Noordlaren. Rond half negen was het gewestelijk kampioenschap marathonschaatsen voor Groningen en Drenthe afgelopen. De ijsvloer bleef ondanks de invallende dooi prima van kwaliteit.

De vrouwen kwamen toen het nog vroor als eerste op de baan. Vijftien deelneemsters zetten hun handtekening op de inschrijflijst. Een kopgroep van drie maakte bijna de hele wedstrijd de dienst uit. De zege ging naar Maaike Verweij uit Veenhuizen en zij werd zodoende kampioen van Drenthe. De Groningse titel ging naar Evi Gelling uit Huizinge. Mischa Top werd tweede.

Vol gas

Toen de temperatuur boven het vriespunt kwam gingen de mannen senioren van start. De 23 deelnemers gaven vol gas. Hero Goldhoorn uit Groningen won uiteindelijk na een race van een half uur en tien ronden. Hij leek kansloos, maar in het slot van de wedstrijd achterhaalde hij twee koplopers.

Een daarvan was Karsten Veen, telg uit de familie Veen uit Scheemda. Opa Fokko reed regelmatig mee vooraan in de Groningse schaatsklassiekers. Vader Edwin regeerde een tijd lang in wielercriteriums.

Masters

De masters sloten het kampioenschap af. Het kwik was al naar twee graden boven nul gestegen. Arjan Elferink Veenhuizen liet vanaf ronde één zien dat hij de sterkste was. Hij pakte de Drentse titel. Voor Groningen stond Jeroen Sienot uit Wehe den Hoorn op het hoogste treetje. Hij rekende in de sprint af met schaatscrack Albert Bakker uit Scharmer.

