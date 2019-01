Code oranje in onze provincie is opgeheven

Het KNMI heeft code oranje voor onze provincie vrijdagavond even voor elf uur opgeheven. Plaatselijk kan het nog wel glad zijn, maar de gladheid verdwijnt.

Vrijdagmiddag werd code oranje afgekondigd, in verband met de sneeuwval. Die ging over in regen en op sommige plekken ijzel. Dat leidde tot spekgladde wegen en enkele ongelukken.

Wat betekent code oranje?

Code oranje betekent volgens het weerinstituut: wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.

Wat wordt het weer in het weekend?

Voorlopig is het gedaan met het winterse weer. Volgens weervrouw Harma Boer komt er een regenachtig weekend aan, met temperaturen die boven het vriespunt liggen. Het uitgebreide weerbericht lees je hier.

