Vermiste man uit Tynaarlo is terecht (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De 48-jarige man uit Tynaarlo, die sinds woensdag werd vermist, is weer terecht. Hij is in goede gezondheid aangetroffen en met zijn familie herenigd

De Drent was woensdag met zijn auto vertrokken en was daarna enkele dagen spoorloos. De politie startte deze week een zoektocht met een goede afloop.