De Noord 9 van zaterdag 26 januari

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

Surf naar rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Inge van Calkar - Hold you hate you love you leave you

Het is voor Inge niet de eerste keer dat ze in de Noord 9 staat. Haar eerdere noteringen zijn 'Amazing' (2014), gevolgd door 'Too late now' (2015) en 'Imaginary' (2017) en 'River' (#1 in 2018). 'Hold you hate you love you leave you' is Inges tweede #1-hit op rij. Volgens de zangeres heeft haar muziek nu een nieuwe dimentie, dan toen ze alleen nog accoustische muziek maakte: 'Soms is het een tikkeltje psychedelisch of James Bond-achtig. Bands als Radiohead en Grizzly Bear behoren tot de muzikale aanknopingspunten, net als sterke vrouwen PJ Harvey en Alanis Morrissette, terwijl ook de catchy popkant van Kylie doorspijpelt. Inge van Calkar (1984) is een singer/songwriter uit de stad Groningen. In september is haar nieuwe album 'Reset' verschenen, dat heeft ze met twee Groninger en een Duitse producer gemaakt. Inge heeft in het voorprogramma van Gare du Nord gespeeld bij hun 20 concerten. Tijdens festival Eurosonic/Noorderslag heeft Inge met haar band gespeeld op OpenAir, op de Grote Markt in de Stad. Bekijk de videoclip hier.

2. Bert Hadders - Der zit gain schot in mie

Eerder dit jaar is het doek is gevallen voor de samenwerking van Bert Hadders en De Nozems. En nu is het eerste liedje van Bert Hadders -solo- is een feit én een #1-hit in Groningen. De inspiratie komt uit een boekje met literaire wandelingen door Groningen. Daarin leest Hadders een zin van Groninger schrijver Gerrit Krol: 'Er zit geen schot in mij'. Die zin blijft hangen bij Bert en hij schrijft in een minuut of vijf zijn nummer. 'Der zit gain schot in mie' beluister je hier.

3. Bé Schmaal - Ik liek zoveul op die

Bé Schmaal uit Meeden heeft eind vorig jaar zijn tweede liedje uitgebracht, als opvolger van 'Zwait en zwoare sjek'. Met dát nummer is hij genoteerd in Alle 50 Goud 2018, op nummer 33. Beide liedjes komen op zijn debuutalbum 'Dattien bie zestig' dat ik februari moet verschijnen. In het dagelijks leven is Bé Schmaal aan het werk als fysiotherapeut in Winschoten. Bekijk de clip van 'Ik liek zoveul op die' hier.

4. Town of Saints - Rise up

De basis van Town of Saints wordt gevormd door Harmen Ridderbos uit de Stad en de Finse Heta Salkolahti. Zij ontmoeten elkaar in 2010 in Oostenrijk. Voor de laatste notering van Town of Saints in de Noord 9 gaan we terug naar de herfst van 2018: 'Weeds' wordt #4. Eerder, in 2014, bereikt 'Carrousel' #2 en 'Miner's song' wordt #3 in de lijst. Na de release van het debuutalbum 'Something to fight with' is Town of Saints uitgeroepen tot 3FM Serious Talent. Hierna volgt een tour door Nederland en grote delen van Europa. Zo'n tour staat nu opnieuw op het programma, na de release van 'Celebrate' het album dat begin oktober is verschenen. Beluister het nieuwste liedje van Town of Saints hier.

5. Merulsa - My love

Achter de naam Merulsa gaat Merel Bakker schuil, uit Uithuizen. In 2017 heeft ze de finale gehaald van de Kunstbende. In de categorie Muziek heeft ze tien andere jonge muzikanten achter zich gelaten. Merel maakt regelmatig nieuwe liedjes, waarvan 'My love' nu de playlist van Radio Noord heeft gehaald. Ook staat ze met 'My love' voor het eerst in de Noord 9. Beluister Merula's single hier.

6. Erwin de Vries - Adieu mien mooie Eemsmond

Erwin is bezig met een jubileumtour: hij is al meer dan 25 jaar actief als muzikant en viert dat met een serie concerten in de provincie. Ondertussen werkt hij aan een nieuw album, dat het bekroonde album 'De noodzoak' gaat opvolgen. Daarvoor heeft hij in de herfst van 2017 de Streektaal prijs van het Dagblad van het Noorden ontvangen. Tussen de bedrijven door heeft hij een lied geschreven als ode aan de gemeente Eemsmond. Op 1 januari 2019 gaat Eemsmond met Bedum, Winsum en De Marne verder in een nieuwe gemeente: Het Hogeland. Het afscheidslied van Erwin beluister je hier.

7. Bert Hadders & Joost Dijkema - Aarm en riek

Dit nummer is het eerste liedje van het album 'Kokeleko' dat Bert Hadders en Joost Dijkema samen maken. Bert Hadders kennen we van zijn hits met De Nozems, oa. 'Volluk!', 'Poolse bruid', 'Elvis, keuning van de Bunermond'. In 2018 is de samenwerking met de Nozems geëindigd. Nu is Hadders met Dijkema op pad. De liedjes die het duo brengt zijn afkomstig uit het inmiddels verdwenen Radio Noord-programma De Centrale. 'Ik maakte toen iedere twee weken een nieuw lied', vertelt Bert. 'Ik heb ze eigenlijk allemaal alleen met m'n gitaar gemaakt en daardoor blijken ze nu heel goed te passen in deze setting met Joost.' Voordat Joost Dijkema eind 2016 doorbrak met zijn debuutplaat 'Sacred revelations' speelde hij in verschillende bands, waaronder Tangerine. Ook nu speelt hij onder meer nog in The Reverse Cowgirls. Joost Dijkema is momenteel de officiële stadsmuzikant van Groningen. Beluister het lied hier.

8. De Troebadoers - Kon t aaltied mor zo blieven

Na een flinke pauze zijn de Troebadoers weer samen. Jan Henk de Groot, Edwin Jongedijk en Alex Vissering hebben een nieuw album gemaakt en ze doen opnieuw een aantal theaters aan. Alex, Erwin en Jan Henk hebben dezelfde passies: het Gronings en Americana muziek. Een jaar of vijf geleden lanceert het trio zijn debuutalbum en een tour langs Groninger theaters. Met succes: de tournee is uitverkocht en de liedjes 'Riekdom' en 'In de nacht' worden meteen klassiekers. Ook op het nieuwe album 'Onbekinde wegen' en tijdens de tour 'Appeltoarde en rooie wien' spelen en zingen de mannen eigen Groningstalige liedjes over het leven, de streek en de liefde afgewisseld met nummers van Amerikaanse muziekhelden. Beluister 'Kon t aaltied mor zo blieven' hier.

9. VanDelden - Lekker miezulf

De mannen van Wat Aans! hebben zelf al een paar Noord 9-hits op hun naam staan (oa. 'Dik doun', 'Sjomp' en Trilploat'). Maar Teun en Rik gooien het nu ook over een andere boeg: onder de naam TeamSjomp maken ze ook muziek voor en met anderen. De eerste artiest op hun muzieklabel is VanDelden uit Sappemeer. Hij is vaak te vinden bij optredens van Wat Aans! en is af en toe ook hun chauffeur. Al snel komen de gesprekken op het maken van een eigen nummer, en dat is er nu! Met een gastrol voor WatAans! in de clip en in het nummer. Bekijk de clip van VanDelden hier.