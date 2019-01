'144 poppenhuizen met elk een eigen verhaal!'

Dat het stoppen met werken bij een stoffenwinkel kon leiden tot een grote liefde voor poppenhuizen én een eigen poppenhuismuseum had Alida Ottjes uit Veendam nooit kunnen bedenken.

Een uit de hand gelopen hobby noemt ze het zelf. Maar wel een hobby die haar al meer dan twintig jaar bezighoudt. 'Kom langs bij het poppenhuismuseum van Alida Ottjes. Dat bestaat 20 jaar'. Door deze tip staat het team van het tv-programma Expeditie Grunnen op de stoep in Veendam. Presentator Derk Bosscher kijkt zijn ogen uit. Meerdere ruimtes staan vol met ingerichte poppenhuizen, elk met een eigen thema.



Rondleidingen

'De liefde begon toen de stoffenwinkel waar ik dertig jaar geleden werkte dichtging,' vertelt Alida Ottjes. 'Ik maakte de winkel na in miniatuur en vond dat zo leuk dat ik al snel vier verschillende poppenhuizen had. Twintig jaar geleden, op mijn vijftigste verjaardag heb ik mijn poppenhuismuseum opgericht. Eerst alleen voor familie en vrienden, maar het liep uit de hand. Nu geef ik zelfs rondleidingen.'

Ottjes laat enthousiast verschillende creaties zien. 'Ik maak zelf ook heel veel meubeltjes of andere voorwerpen. De uitdaging is om van waardeloos materiaal iets moois te maken. Je kunt altijd wel weer wat nieuws verzinnen om te maken.'

Hoeveel poppenhuizen er in het museum staan is lastig te tellen. 'Ik raak de tel kwijt, maar mijn zus heeft er ooit 144 geteld,' vertelt Ottjes lachend. 'Het leuke is dat elk poppenhuis een eigen verhaal heeft. Mijn eerste poppenhuis pas ik aan aan het seizoen of verschillende feesten. Zoals nu het 20-jarig bestaan van mijn museum.'



Nooit zat van

'Volgens mij komen er nog wel twintig jaar bij,' lacht Derk Bosscher. Alida knikt. 'Ik ben er nooit zat van en gelukkig vindt mijn man mijn hobby ook leuk. Hij helpt mee met de technische dingen. Ik ben er elke dag mee bezig en die liefde blijft, dat weet ik zeker.'