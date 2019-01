De supermarkt in Aduard gaat zondag gewoon open, terwijl dit niet mag van de gemeente Westerkwartier. Binnenkort gaat de supermarkt om tafel met de gemeente. 'De intentie is om er samen uit te komen', zegt supermarkteigenaar Patrick de Groot.

In de vroegere gemeente Leek mochten de winkels op zondag open, maar in de gemeente Zuidhorn niet. Leek en Zuidhorn zijn sinds 1 januari op gegaan in de gemeente Westerkwartier. En dus dacht supermarkteigenaar Patrick de Groot dat hij gewoon op zondag de deuren kon openen. Maar dat bleek niet zo te zijn: 'De nieuwe winkeltijdenverordening is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. Zolang die er nog niet is, gelden de regels van de oude gemeente', aldus wethouder Elly Pastoor.

'We gaan morgen gewoon open, omdat dat alle goederen al besteld zijn en het personeel is ingepland. We kunnen dit niet op korte termijn terug draaien', legt de Groot uit.

Te voorbarig

Vrijdag zei wethouder Elly Pastoor nog dat het niet verstandig is om zondag open te gaan. 'Dat moet hij niet doen. De winkeleigenaar is iets te voorbarig.' Maar de supermarkteigenaar is niet bang dat de gemeente wat gaat doen: 'Er is een gevaar voor boetes, maar we hebben goed contact met elkaar. Het lijkt nu niet aan de orde.'

Er lijkt dan ook een oplossing te komen. Donderdag gaat De Groot samen met de gemeente om tafel. 'Er is vrijdagmiddag contact geweest. We hebben afgesproken om donderdagmiddag te praten met de intentie om er samen uit te komen. Ik wil niet op de zaken vooruit lopen, maar mijn doel is om op zondag op te kunnen blijven', zegt De Groot.

