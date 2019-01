Lees terug: FC Groningen moet toch het hoofd buigen voor PSV

De spelers van FC Groningen vieren de treffer van Ludovit Reis (precies in het midden nog te zien) (Foto: Orange Pictures/Perry vd Leuvert)

FC Groningen is er net niet in geslaagd om met een punt uit Eindhoven te vertrekken. De uitwedstrijd tegen PSV ging met 2-1 verloren.

De eindstand was bij rust al bereikt. Lozano schoot de thuisploeg op een 2-0 voorsprong, vanuit het niets ramde Reis na een afgeslagen corner de aansluitingstreffer achter Zoet. In de tweede helft rook Groningen bloed omdat PSV erg slordig speelde. Bruns was vlak voor tijd nog dichtbij de gelijkmaker, zijn vrije trap werd door Luuk de Jong van richting veranderd en kwam terecht op de lat.

Lees het wedstrijdverloop terug via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen

Padt; Absalem, Chabot, Te Wierik, Handwerker; Bruns, Memisevic, Warmerdam, Reis; Bel Hassani en Mahi.

PSV

Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Rosario, Pereiro, Hendrix; Bergwijn, De Jong, Lozano.

Scheidsrechter: Dennis Higler

#psvgro

