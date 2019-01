Live: Groningen zit nog in de wedstrijd dankzij een goal van Reis en keeperswerk van Padt: 2-1

De spelers van FC Groningen vieren de treffer van Ludovit Reis (precies in het midden nog te zien) (Foto: Orange Pictures/Perry vd Leuvert)

FC Groningen kijkt bij rust tegen een 2-1 achterstand aan in de wedstrijd tegen PSV. De Eindhoven gaven na een kwartier spelen gas en scoorden twee keer via Lozano. Vanuit het niets ramde Reis na een afgeslagen corner de aansluitingstreffer achter Zoet.

Vlak voor rust moest Lozano met een ernstige blessure van het veld. De Mexicaan kwam hard in aanraking met het hoofd van Handwerker, die hier niets aan kon doen, en moest met een draagbaar van het veld voor onderzoek naar het ziekenhuis.

Liveblog

Kan FC Groningen de wedstrijd nog verder op zijn kop zetten door op gelijke hoogte te komen of weet PSV de krachtsverhoudingen in de tweede helft te herstellen? Volg de ontknoping van deze wedstrijd via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen

Padt; Absalem, Chabot, Te Wierik, Handwerker; Bruns, Memisevic, Warmerdam, Reis; Bel Hassani en Mahi.

PSV

Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Rosario, Pereiro, Hendrix; Bergwijn, De Jong, Lozano.

Scheidsrechter: Dennis Higler

