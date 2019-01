Straks live: Absalem en Reis in de basis Sierhuis op de bank; Pereiro vervangt Gutiérrez bij PSV

Na de geslaagde herstart van de competitie voor FC Groningen, met de 3-0 thuisoverwinning tegen Heracles Almelo, wacht zaterdagavond een klusje van een ander kaliber. De uitwedstrijd tegen koploper en regerend landskampioen PSV.

De groen-witten schoten vorig weekend uit de startblokken na de winterstop. Heracles werd geen schijn van kans gegeven en doelpunten van Memisevic en Bruns (2x) druken dit ook uit op het scorebord. Trainer Danny Buijs kon na afloop met een brede glimlach de media te woord staan.

Afwezig

Door een domme gele kaart tien minuten voor tijd in die wedstrijd is Deyovaisio Zeefuik er vanavond niet bij in Eindhoven. Ook Lars Kramer is geschorst. Pohl (geblesseerd), Doan (Azië Cup) en Itakura (niet speelgerechtigd) zijn ook afwezig in Eindhoven.

Averij

PSV liep tijdens de hervatting van de competitie meteen averij op. In Drenthe was er tegen FC Emmen lange tijd niets aan de hand voor de Eindhovenaren die in het laatste kwartier een 0-2 voorsprong verdedigden.

Pedersen slaat weer toe

Invaller Niklas Pedersen dacht hier, net als tegen FC Groningen anders over, en zorgde met twee doelpunten in de slotfase voor een 2-2 gelijkspel als eindstand. Omdat Ajax niet langs SC Heerenveen kwam (4-4) bleef de ploeg van coach Mark van Bommel wel koploper in de eredivisie.

Liveblog

Zorgt FC Groningen voor een verrassing door in Eindhoven PSV puntenverlies of zelfs een nederlaag toe te brengen of herstelt de thuisploeg zich van de uitglijder tegen FC Emmen? Volg het wedstrijdverloop via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen

Padt; Absalem, Chabot, Te Wierik, Handwerker; Bruns, Memisevic, Warmerdam, Reis; Bel Hassani en Mahi.

PSV

Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Rosario, Pereiro, Hendrix; Bergwijn, De Jong, Lozano.

Scheidsrechter: Dennis Higler

#psvgro