Dallinga redt punt voor Jong FC Groningen in duel met Achilles'29

Jong FC Groningen heeft zaterdagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Achilles'29. Thijs Dallinga kopte vijf minuten voor tijd de bevrijdende goal tegen de touwen. Hiermee kwam de thuisploeg de 0-1 achterstand, ontstaan uit een strafschop in de 33e minuut, toch nog te boven.

Invaller Manolache slingerde de bal knap voor en Dallinga zorgde voor de puntendeling. De gelijkmaker was verdiend want de groen-witten waren vooral in de tweede helft veelvuldig in balbezit, maar wisten er lange tijd te weinig mee te doen. Na de 1-1 miste Breij nog een kans op de winnende treffer.

Penalty tegen

De ploeg van coach Alfons Arts kwam tien minuten voor rust op achterstand. De overtreding van Tim Riksman op zijn tegenstrever Thomas Loning was licht, maar er was contact en scheidsrechter Rozendal wees gedecideerd naar de stip. Kevin Schmidt zette zich achter de bal en zette de gasten uit Groesbeek met zijn elfde seizoenstreffer op voorsprong.

Gemiste kansen

Voorafgaand aan de goal miste Daniel van Kaam in de 27e minuut een kans. Hij wou afgeven op Thijs Dallinga, maar had beter voor eigen kans kunnen gaan. Vlak voor rust profiteerde Michael Breij bijna van een fout achterin bij Achilles. Zijn stiftje ging echter net naast het doel.

Dubbele wissel

Een kwartier voor tijd greep Arts opnieuw in bij de thuisploeg en bracht Manolache en Sefer voor Riksman en Van der Kaap. Een goede ingreep want uit een voorzet van Manolache ontstond de gelijkmaker. Het was het tweede gelijkspel voor de Groningers na de winterstop, het duel vorige week tegen ASWH eindigde in 2-2.

Stand en programma

Jong FC Groningen blijft tiende in de derde divisie met 26 punten uit negentien duels. Volgende week zaterdag wacht voor de groen-witten de uitwedstrijd tegen nummer twee Quick Boys op het programma.

Lees ook:

- Jong FC Groningen speelt gelijk tegen ASWH