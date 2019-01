Expeditie Grunnen ergert zich niet

Tafels vol met deelnemers die 'Mens erger je niet' spelen in Stadskanaal! Voor de lol, maar ook voor het winnen van het kampioenschap. De beste vier spelers gaan de strijd aan op het levensgrote bord! Het team van Expeditie Grunnen test het bord.

Zal Derk Bosscher nog slagen voor het rijexamen als hij dat nu moet afleggen? Hij stapt vol overtuiging een lesauto in. Hoe loopt dat af?

Ook in Expeditie Grunnen:

- Scoutingclub in Kropswolde

- '144 poppenhuizen met elk een eigen verhaal!'

- Een grote tuin met gratis stenen in Stadskanaal

- Gezellige buurt in Stadskanaal

- En nog veel meer

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!