Ntab moet Otterspeer voor zich dulden op NK sprint

Sprinter Dai Dai Ntab uit Groningen heeft een redelijke eerste dag achter de rug tijdens de Nederlandse Kampioenschappen sprint in Heerenveen. Na twee afstanden staat de titelverdediger op de tweede plaats in het algemeen klassement.

Ntab moet zondag 26 honderdste goed maken op klassementsleider Hein Otterspeer op de 500 meter. Otterspeer greep de koppositie dankzij een geweldige 1000 meter die hij afwerkte in 1.08.05.



Uitstekend begin

Ntab begon zaterdagmiddag uitstekend door de 500 meter op zijn naam te schrijven in een tijd van 34,67. Hiermee liet hij Michel Mulder en Jan Smeekens achter zich die met 34,29 allebei 25 honderdste moesten toegeven op zijn tijd.

Tijdverlies

Op de 1000 meter begon Ntab met een valse start, maar kwam daarna wel goed uit de startblokken. Hij was gelijkwaadig aan zijn tegenstrever Pim Schipper, aan wie hij de ritzege moest laten, en kwam in 1.09,35 over de finish. Deze tijd was goed voor de vijfde plaats.

Winst Otterspeer

De winst op deze afstand ging naar Hein Otterspeer die de achtste tijd ooit gereden in Thialf op deze afstand neerzette. Zondag staan beide afstanden nog een keer op het programma. Ntab zal dan alles uit de kast moeten halen om zijn vorig jaar behaalde titel te prolongeren.

