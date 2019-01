GHHC blijft definitief behouden voor de indoor hoofdklasse

De selectie van GHHC viert het lijfsbehoud in de indoor hoofdklasse (Foto: Jacob Gunter)

De hockeysters van GHHC hadden officieel nog een puntje nodig voor lijfsbehoud en dat werd zaterdag op de laatste speeldag behaald. Directe concurrent Nijmegen werd met 4-3 verslagen en dat was voldoende om ook volgend jaar in de indoor hoofdklasse te mogen uitkomen.

Nijmegen is door deze nederlaag gedegradeerd, Pinoké moet play-outs spelen. GHHC is als derde geëindigd in groep A van de hoofdklasse indoor met dertien punten uit tien wedstrijden. De Groningse vrouwen hadden constant het initiatief tegen de nummer laatst en kwamen op voorsprong door goals van Florentine Blom en Jorien Werumeus-Buning.

Beslissing

Klaartje Mientjes deed nog iets terug, maar een treffer van Willemijn Kuis-Bos besliste het duel: 3-1. Opnieuw Werumeus-Buning scoorde de laatste treffer voor de ploeg van coach Julian Steen.

Spektakelstuk

De tweede wedstrijd van de dag tegen koploper HDM was een waar spektakelstuk die in een 7-5 nederlaag eindigde voor GHHC. De oranjehemden verdedigden een 5-3 voorsprong aan het einde van de eerste helft, onder andere door drie treffers van Willemijn Kuis-Bos. In het laatste kwartier moesten de Groningers toch het hoofd buigen door vier opeenvolgende tegentreffers.

