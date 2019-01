Straks live: Donar - New Heroes

De basketballers van Donar nemen het zaterdagavond op tegen concurrent New Heroes uit Den Bosch. De wedstrijd is live te volgen bij RTV Noord.

De Groningers staan momenteel vierde in de competitie, de Brabanders staan een plekje hoger en hebben vier punten meer.



Onderling

Donar won in de competitie dit seizoen thuis al een keer van de New Heroes (80-75). Uit werd later verloren (73-65). Onlangs schakelde Donar New Heroes nog uit in de kwartfinale van het bekertoernooi na twee duels.



Live

De wedstrijd begint zaterdagavond om 19.30 uur en is live te volgen via onderstaande stream.