Dourisseau redt Donar met wonderschot na tumultueus duel met New Heroes

De basketballers van Donar hebben zaterdagavond met 82-80 gewonnen van concurrent New Heroes uit Den Bosch. Jason Dourisseau was de grote man met het winnende schot op de buzzer.

Beide teams speelden fel. Het verschil bleef dan ook klein in het begin. Na het eerste kwart stond het 22-21, halverwege was het verschil vier punten (42-38).



Vlam in de pan

In het derde kwart sloeg de vlam goed in de pan, toen de van een polsblessure terugkerende Thomas Koenis, een diskwalificerende fout kreeg na een elleboogstoot op Roel Aarts. De Bosschenaren liepen na dat moment uit, waardoor het 60-68 stond na het derde bedrijf.



Jason Dourisseau

Donar kwam knap terug in het laatste kwart via Grant Sitton met een paar rake driepunters. De grote man was aanvoerder Jason Dourisseau die op de buzzer van ver raak schoot en zo de zege binnensleepte voor Donar.



Topscorer

Dourisseau was tevens topscorer met 17 punten. Drago Pasalic en Arvin Slagter maakten beide 14 punten.



Onderling

Donar won in de competitie dit seizoen thuis al een keer van de New Heroes (80-75). Uit werd later verloren (73-65). Onlangs schakelde Donar New Heroes nog uit in de kwartfinale van het bekertoernooi na twee duels.



Stand

De Groningers staan momenteel vierde in de competitie, de Brabanders staan een plekje hoger en hebben twee punten meer.



Larnaca

Woensdag speelt Donar thuis voor de Europe Cup tegen Larnaca van Cyprus.