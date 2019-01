FC Groningen komt uiteindelijk sneu weg met 2-1 nederlaag tegen PSV

FC Groningen heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen regerend landskampioen PSV met 2-1 verloren. Lozano schoot de Eindhoven op een 2-0 voorsprong, Reis bracht de spanning terug en een schot van Bruns vlak voor tijd op de lat zorgde bijna voor een punt.

PSV was de draad helemaal kwijt in de tweede helft en mocht van geluk spreken dat de punten in Eindhoven bleven. Doelman Sergio Padt was de uitblinker aan de kant van FC Groningen.

Reddingen Padt

Hij hield met een aantal prachtige reddingen onder andere Luuk de Jong van het scoren af en hield zo de schade beperkt. In de tweede helft kropen de gasten uit de schulp. Kansen op de gelijkmaker vielen echter niet te noteren.

Twee keer Lozano

De thuisploeg hield het eerste kwartier het kruit nog droog, maar daarna was het binnen vier minuten twee keer raak. Eerst na een mooie aanval was het Lozano die binnen kon tikken en in de 19e minuut maakte de Mexicaan zijn tweede treffer na een gave assist van Pereiro. Absalem was zijn directe tegenstander kwijt.

Goal Reis

Groningen figureerde slechts in het Philips-stadion, maar kwam toch terug in de wedstrijd dankzij een goal van Ludovit Reis. De bal viel na een afgeslagen corner voor de voeten van de middenvelder die niet twijfelde, uithaalde en tot zijn vreugde zag dat de bal van richting veranderd werd door Viergever en zo in het doel plofte.

Ernstige blessure Lozano

Lozano moest vlak voor rust met een draagbaar van het veld na een harde botsing met Handwerker. De hoofden van beide spelers kwamen hard tegen elkaar aan. De linksback van de FC had nergens last van, de Mexicaan werd per ongeluk hard geraakt op zijn slaap en werd vervangen door Malen.

Debuut El Hankouri

Na de onderbreking was het tempo bij PSV veel te laag en ging er meer fout dan goed bij de landskampioen. Bij FC Groningen maakte Mohamed el Hankouri na een uur spelen zijn debuut voor de leeggespeelde Bel Hassani. Ook Sierhuis kwam nog in het veld, maar kansen werden er net afgedwongen.

Stand en programma

FC Groningen zakt door deze nederlaag naar de veertiende plek in de eredivisie met achttien punten uit evenzovele duels. Volgende week zaterdag wacht voor de ploeg van coach Danny Buijs de wedstrijd in Tilburg tegen Willem II. Dit duel begint om 19.45 uur.