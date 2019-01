Uitblinker Padt: 'Hiervoor sta je op de loonlijst'

Er was geen twijfel over mogelijk wie bij FC Groningen de uitblinker was in de wedstrijd tegen PSV (2-1). Dat was doelman Sergio Padt die ervoor zorgde dat in de eerste helft de score binnen de perken bleef.

'Daarvoor sta ik op de loonlijst,' was de nonchalante eerste reactie van Padt. 'Toen ik de kopbal van Luuk de Jong uit het doel wist te houden dacht ik: er komt geen bal meer in nu. Je hoopt dan nog op de 2-2 want alleen punten leveren een goed gevoel op. Ondanks dat ik misschien een topwedstrijd keep ben ik zwaar teleurgesteld.'

Goal Reis veranderd alles

Padt had gezien dat het binnen twintig minuten 2-0 stond en keek toen snel op de klok. 'Dan hoop je dat het snel richting de negentig minuten gaat, maar de goal van Ludovit Reis veranderde alles. In de tweede helft waren we dichtbij een punt, gaven niets meer weg. Jammer dat de gelijkmaker in de slotfase niet meer viel.'

Geen punten

Algemeen directeur van FC Groningen Hans Nijland noemde in de catacomben de 2-1 nederlaag tegen PSV een verliespartij met perspectief. Daar koopt trainer Danny Buijs niets voor. 'Want we gaan zonder punten de bus in.'

Overlopen

De gasten leken al na twintig minuten klaar in Eindhoven, maar op basis van de tweede helft hadden de Groningers een punt verdiend vond Buijs. 'Dankzij Sergio hou je het in de eerste helft lang op 2-0. We werden overlopen, grepen niet goed in op lopende mensen. Het kwaliteitsverschil was heel groot. Dan zit je zwaar balend en teleurgesteld op de bank.'

Goed gevoel

Dat Groningen toch nog met een 'goed' gevoel van het veld stapte kwam door de tweede helft. 'Op basis van de tweede helft hadden we een punt verdiend. Ik kwam dankzij een blessure behandeling nog in een soort time-out fase terecht om wat puntje op de i te zetten. Het mocht niet baten, maar we hebben ons kranig geweerd in de tweede helft,' besluit Buijs.

Teleurstelling bij Bruns

Ook Thomas Bruns ging zwaar teleurgesteld van het veld in Eindhoven. 'Als PSV dit nodig heeft, tijdrekken en ballenjongens die blijkbaar geen ballen meer hebben..tja. Als je dit als topclub moet doen zegt dat waarschijnlijk genoeg en daar kan ik het maar beter bij laten.'

Bal op de lat

Bruns was nog het dichtst bij de gelijkmaker. Zijn vrije trap werd van richting veranderd en spatte uiteen op de lat. 'In de tweede helft hebben we compact gespeeld, goed tussen de linies. Belangrijkste denk ik dat we elkaar niet hebben laten vallen na die snelle 2-0. Dankzij Sergio blijven we in de wedstrijd. Dit is enorm balen. Komende week hard werken op het trainingsveld en dan maar de drie punten halen tegen Willem II,' aldus Bruns.

Lees ook:

- FC Groningen komt uiteindelijk sneu weg met nipte nederlaag tegen PSV

- Lees terug: FC Groningen moet toch het hoofd buigen voor PSV