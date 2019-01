Lycurgus heeft weinig moeite met VoCASA

Abiant Lycurgus blijft koploper in de eredivisie dankzij een 3-0 thuisoverwinning tegen VoCASA uit Nijmegen. De setstanden in de Topsporthal van het Alfa-college waren 25-23, 25-21 en 25-14.

Geoffrey van Gent nam de Groningers in de eerste set bij de hand met negen punten en het beslissende setpoint. Ook in de tweede set bood VoCASA nog redelijk lang goed tegenspel. Het verschil was wel steeds in het voordeel van Lycurgus. Stijn Held benutte het setpoint en zo werd ook de tweede set gewonnen.

Koploper

In de derde set kwamen de gasten uit Nijmegen niet meer in de buurt van Lycurgus en werd het 25-14. De ploeg van coach Arjan Taaij heeft 38 punten uit vijftien duels en voert daarmee de eredivisie aan. Orion heeft net zoveel punten verzameld, maar een duel meer gespeeld.

