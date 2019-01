De Jonge: 'Dankzij een provocatie van PSV-stewards loopt uitvak leeg'

Ongeveer de helft van de 147 supporters die FC Groningen steunden in de uitwedstrijd tegen PSV hebben vlak na de rust het uitvak op eigen initiatief verlaten. Aanleiding was het ingrijpen van stewards van de Eindhovenaren die een spandoek weghaalden.

Voorzitter van de supportersvereniging John de Jonge noemt het een provocatie. 'Er waren twee weken geleden al goede afspraken gemaakt met PSV,' aldus de Jonge. 'We mochten ook met vrij vervoer naar de wedstrijd niets aan de hand.'

Spandoek

'Er was afgesproken dat we een groot spandoek mochten ophangen tot een meter hoog. Hier hebben we ons aan gehouden. Daarnaast hing een klein doek voor de verjaardag van Milko Djurovski. Aan de andere kant van het plexiglas hingen twee andere doeken. Dat klopt, maar het benam niemand het zicht, was niet tot last en iedereen kon de wedstrijd zien omdat we midden in het vak stonden.'

Doek verwijderd

'Toen kwam er een steward naar mij toe die zei: 'Wij zijn hier de baas.' Dat hebben ze vervolgens laten zien want 40 stewards trokken het vak in en verwijderden drie doeken. Ik vind dit een provocatie want er was niets aan de hand. Na deze actie hebben de ultra's en een aantal andere supporters als statement het uitvak verlaten. Ik wou ook weg, maar er zaten ook kinderen van de junior club in het vak. Daarom ben ik gebleven.'

Niet welkom

Na afloop heeft De Jonge contact gehad met de supportersvereniging van PSV die ook niet wisten wat er gebeurd was. 'Er zijn nooit problemen bij PSV,' legt de Jonge uit. 'Ze hebben ons nog uitgenodigd om langs te komen, maar wij hebben geantwoord dat we ons niet meer welkom voelden en zijn naar huis gegaan.'