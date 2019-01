Stralende Dourisseau: 'Ik moet dit aan mijn zoon laten zien'

De basketballers van Donar hebben zaterdagavond met 82-80 gewonnen van concurrent New Heroes uit Den Bosch. Jason Dourisseau was de grote man met het winnende schot op de buzzer. 'Gelukkig kwam ik in de situatie om die bal te maken.'

Dourisseau gaf aan dat Shane Hammink eigenlijk de play maakte. 'Shane dribbelde en ik zei tegen hem ik sta open, ik sta open. Hij gaf me de bal en hij ging binnen. Hier gaan we van genieten, mijn zoon moet dit zien.'

Mindere fase

'Het team had dit echt nodig, we zaten in een mindere fase. Iedereen kwam over me heen vallen, gelukkig ben ik niet geblesseerd haha.. Ik waardeer alle liefde die ik van het publiek en de club krijg, maar we moeten echt veel beter worden als team.'

Taak als coach

Donar-coach Erik Braal was blij met de winnende score van Dourisseau, maar was meer bezig met het spel van zijn ploeg. 'Dat is mijn taak als coach want ik vond ons vandaag niet goed. In het derde kwart kregen we dertig punten tegen, leken we verloren. We waren bijna een beetje in paniek, meer bezig met de tegenstander en de scheidsrechters. Dat is niet goed want we moeten met ons eigen basketbal bezig zijn.'

Zitten op 55%

'Iedereen wil, in het vierde kwart hebben zijn we goed teruggekomen. Alles bijelkaar is het proces waar we nu in zitten. Het team bulkt niet van het zelfvertrouwen, logisch als je een paar keer verliest. Dan kun je maar beter in plaats van verliezen. Ik vind dat wij op 55% van ons kunnen spelen, dat kan dus nog veel beter,' besluit Braal.

