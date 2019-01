Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man gewond na overval in Harkstede (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een man is gewond geraakt bij een overval aan de Hoofdweg in Harkstede. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 00.30 uur.

Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn hoofd overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie hebben de twee daders niets buitgemaakt bij de overval. De politie doet onderzoek en zet onder meer honden in bij de zoektocht naar de daders.