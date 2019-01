Deel dit artikel:













Stroomstoring in Winschoten voorbij (Foto: De Vries Media)

De stroomstoring in Winschoten is verholpen. Door de storingen waren enkele honderden adressen in Molenstad van elektriciteit verstoken

Ook een aantal winkels zat zonder stroom en bij verschillende bedrijven ging het inbraakalarm af. Monteurs van Enexis hebben de storing binnen twee uur verholpen. Het ging om een spontane kabelbreuk