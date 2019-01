Pythagorasbewoners zijn patstelling beu en willen een oplossing

De illegale woningen op de binnenplaats van het Pythagorascomplex staan er al geruime tijd en lijken voorlopig niet te verdwijnen. Een oplossing voor een andere invulling van het binnenterrein lijkt ver weg. Bewoners hopen dat de gemeenteraad ingrijpt.

In 2015 verleende de gemeente een vergunning voor het bouwen van woningen op de binnenplaats van het Pythagorascomplex. Een complex dat gebouwd is in 1930 en inmiddels de status van een rijksmonument heeft. De stijl van het complex is te vergelijken met de Amsterdamse School.

'Ik vond het altijd heel mooi'

'Mensen schrikken zich een hoedje en zeggen: wat is dit?' zegt Sietse Jan Boer turend voor het keukenraam, dat uitzicht biedt op de veelbesproken binnenplaats. 'Hier stonden vroeger garages. Ze waren twee meter hoog, dus je had hier toen goed zicht op een mooi complex. Ik vond het altijd heel mooi.'

Sietse Jan Boer is één van de bewoners van het Pythagorascomplex (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)



Omstreden vergunning

Maar sinds de gemeente de omstreden vergunning heeft verleend vinden veel bewoners de binnenplaats niet meer mooi, want die staat volgebouwd met woningen. Woningen die bedoeld zijn voor studenten. Volgens de gemeente is de projectontwikkelaar gestart met de bouw van de woningen op een moment dat de vergunning nog niet 'onherroepelijk' was.

RvS grijpt in

De Raad van State oordeelde vorig jaar dat de verleende vergunning in strijd is met het bestemmingsplan. Bouwen op de binnenplaats is toegestaan, maar de woningen in aanbouw zijn niet toegestaan, tot de dag van vandaag staan de woningen er dus illegaal.

De illegale woningen op de binnenplaats van het Pythagorascomplex (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)



Sinds de uitspraak van de Raad van State is er een patstelling ontstaan. Het gemeentebestuur hoopt dat de omwonenden tot een oplossing komen met de projectontwikkelaar, maar die oplossing blijft uit.

Gebouwd op de erfgrens

'Wij hebben ook geen mot over hoe het eruitziet', meent Boer, 'Het gaat gewoon om de grootte en hoogte van de woningen, die bovendien op de erfgrens staan van andere woningen. Het komt heel dichtbij. En dan hebben we het er nog niet eens over of het mooi is of niet.'

De illegale woningen staan op de erfgrens van andere woningen van het Pythagorascomplex (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)



Volgens Boer hebben de bewoners van de Pythagoraswoningen meerdere oplossingen aangedragen, maar ze zouden allemaal zijn afgewezen. 'Het is blijkbaar alles of niks. De wethouder wil dit niet oplossen, dan moet de raad het maar doen.' Daarom klommen meerdere bewoners in de pen.

Slopen

In die brief worden de volksvertegenwoordigers uitgenodigd om, nogmaals, een kijkje te nemen op de binnenplaats.

Bewoners zijn het vertrouwen in wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) min of meer verloren. Die wil dat de bewoners tot een oplossing komen met de ontwikkelaar van de woningen. De gedupeerde bewoners willen dat de raad actie onderneemt en ingrijp. CDA en SP komen die wens in elk geval tegemoet. De twee oppositiepartijen vinden dat de huidige bebouwing gesloopt moet worden.

Projectontwikkelaar Teerling uit Haren ontfermt zich over de bouw van de woningen. Het bedrijf is om een reactie gevraagd, maar ze hebben daar geen gebruik van gemaakt.

Lees ook:

- Bouw studentenwoningen in Pythagorascomplex mag niet worden hervat