Be Quick houdt punt over aan duel met RKVV DEM

Be Quick-trainer Steven Wuestenenk zorgde met wissels in de tweede helft voor de ommekeer (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Be Quick heeft zondagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld tegen subtopper RKVV DEM uit Beverwijk. Op de eigen Esserberg zorgde Rico Cordes er in de 80e minuut voor dat de thuisploeg nog iets overhield aan deze krachtmeting.

De gelijkmaker van de Groningers was verdiend want vooral in de tweede helft had Be Quick een veldoverwicht. De ploeg van coach Steven Wuestenenk knokte lange tijd tegen een ongelukkig opgelopen achterstand in de eerste helft.

Bizarre eigen goal

Na een inzet van Anthony van Dongen namens de gasten redde Be Quick-verdediger Youri ter Arkel de bal op de lijn. Hij hoefde vervolgens het leer vervolgens alleen nog maar weg te schieten, maar raakte de bal helemaal verkeerd en schoot hard in eigen doel.

Wissels

Na de onderbreking probeerde de ploeg van coach Steven Wuestenenk met alle macht terug te komen in de wedstrijd. Met verschillende wissels probeerde de oefenmeester het tij te keren en zijn ploeg kreeg de beloning met de late gelijkmaker van Cordes. Er zat zelfs nog meer in want de withemden verprutsten na de 1-1 nog een aantal opgelegde kansen op de winnende treffer.

Stand en programma

Be Quick zakt ondanks het punt wel naar de dertiende plek in de hoofdklasse A met zestien punten uit evenzovele wedstrijden. Volgende week zondag staat voor de Groningers de uitwedstrijd tegen de nummer drie Hoogeveen op het programma.

