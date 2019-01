Bosker moet NK Allround-titel aan Douwe de Vries laten

Marcel Bosker is onttroond als Nederlands kampioen allround. Op de beslissende tien kilometer moest de Groninger bijna twintig seconden toegeven op de nieuwe kampioen Douwe de Vries. Bosker eindigde als tweede in het algemeen klassement.

Bosker verdedigde op de tien kilometer een voorsprong van zes seconden ten opzichte van De Vries. Al snel in de race werd duidelijk dat Bosker niet de benen had om zijn voorsprong succesvol te verdedigen.

Ontketende De Vries

De ontketende De Vries zette al in de eerste ronde een aanval in en breidde zijn voorsprong steeds verder uit. Hij bleef als enige onder de dertien minuten.Chris Huizinga uit Garnwerd completeerde het podium, hij werd derde in het eindklassement.