Eigenaresse De Notenboom: 'Ik durfde mijn werkvest niet meer aan te doen'

Muziekschool De Notenboom in Sappemeer heeft het hoger beroep tegen Kira Dekker gewonnen. De partijen liggen al enige tijd met elkaar in de clinch. Het begon met een factuur die Dekker stuurde naar de muziekschool vanwege haar werkzaamheden daar.

De factuur was volgens Dekker niet op tijd betaald. Daarna volgden negatieve uitingen van de singer-songwriter op sociale media over de muziekschool.

Uitspraken op sociale media

In eerste instantie werd Dekker in het gelijk gesteld, waarop muziekschool De Notenboom in hoger beroep is gegaan. 'Het ging mij absoluut niet om die honderdvijftig euro', vertelt eigenaresse Jacintha Porrenga. 'Daar zijn we niet om in beroep gegaan. Het gaat mij om de uitspraken die zij heeft gedaan op sociale media, in de media en mensen aansporen om slechte recensies te schrijven geven.'

Ikzelf zat helemaal aan de grond Jacintha Porrenga – Eigenaresse muziekschool

Schade

Voor Porrenga was die periode emotioneel een zware periode. “De kinderen op de muziekschool waren van slag. Er moesten klassengesprekken komen om dingen uit te leggen”, vertelt Porrenga. 'En zelf zat ik ook helemaal aan de grond. Ik durfde zelfs niet meer met mijn vest van De Notenboom over straat te lopen.'

Naast de emotionele schade, heeft de muziekschool volgens haar ook financiële schade geleden. 'We leden aan omzetvermindering. Mensen gingen weg en bleven weg…' Porrenga roept op beter na te denken wat men precies op sociale media plaatst, 'want het kan erg schadelijk zijn'.

Er staat gewoon daadwerkelijk in dat ik een goede werkgever ben, goed voor de zzp'ers. Deze uitspraak geeft een stukje bevestiging Jacintha Porrenga – Eigenaresse muziekschool

Conflicten

Er zou ook nog sprake zijn van acht andere gedupeerden, maar daar klopt volgens de eigenaresse van de muziekschool niets van. 'Er is nooit aan mij verteld wie die acht gedupeerden zijn', meent Porrenga. Van een aantal personen weet ze om wie het gaat. In één geval was naar eigen zeggen een conflict over het aantal uren dat er is gefactureerd. 'Dat is netjes opgelost', vertelt ze. In een ander geval ging het volgens haar om een stagiaire die na dag twee niet bij het team bleek te passen. 'Maar acht gedupeerden, ik zou het niet weten want ik heb geen acht zzp'ers in dienst gehad.'

Trots

Na de uitspraak van de rechter durft Porrenga haar werkvest weer aan te doen. 'Vol trots sta ik weer voor mijn bedrijf. We gaan met volle moed vooruit. Ook als team vinden we dat dit gerechtigheid is. Dit is wat we wilden. Er staat gewoon daadwerkelijk in dat ik een goede werkgever ben, goed voor de zzp'ers. Deze uitspraak geeft een stukje bevestiging.'

Kira Dekker wilde niet ingaan op de vragen van de redactie van RTV Noord.

