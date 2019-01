Expeditie Grunnen krijgt én maakt een tekening

'Ik heb een tekening voor jullie gemaakt, komen jullie die ophalen?', krijgt het team van Expeditie Grunnen te horen van Gerard Floot uit Sappemeer. Om Gerard te bedanken maken ze zelf óók een kunstwerk, dat hoogstpersoonlijk bij hem thuis wordt bezorgd.

En daar bleef het niet bij. Want de 11-jarige Hanna Ansmink uit Usquert wil heel graag presentatrice worden. Ronald Niemeijer geeft haar de microfoon om het programma af te sluiten.

Verder in Expeditie Grunnen

- Stal vol met paarden in Stootshorn

- Dierenarts op zondag in Schildwolde

- Zorgen voor mishandelde honden in Siddeburen

- Baby van een paar uren oud in Siddeburen

- Chaos in Godlinze

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!