Vermissingszaak in beeld gebracht: 'Heel Haren zoekt mee'

Robert Huter (72) is al bijna een maand vermist. De Harenaar verdween op 29 december. Voor mede-Harenaar en journalist Hein Bloemink reden om te helpen door de zaak te verfilmen. 'De tragiek van de situatie heeft mij tot in mijn hart geraakt', zegt hij.

In de film, een reconstructie van de vermissingszaak, wordt beschreven wat we nu weten over de verdwijning. Bloemink is ervan overtuigd dat Huter niet met opzet is verdwenen, maar dat hem iets is overkomen. 'Wat hem is overkomen moet wel zo uitzonderlijk zijn geweest dat hij en zijn fiets niet gevonden zijn', zegt Bloemink.

Eerdere zoekacties

Eerder is al naar Huter gezocht met sonarapparatuur op het water, zoekhonden en een politiehelikopter. Maar dat heeft nog niet tot resultaten geleid.

De oud-wiskundeleraar vertrok op zaterdag 29 december per fiets van zijn huis en keerde niet meer terug. Hij werd nog gezien in de Kerkstraat in Haren rond 10:00 uur. Uit camerabeelden blijkt dat hij later die dag naar een fietsenwinkel in Groningen is gegaan. Daarna ontbreekt ieder spoor.

'Heel Haren zoekt'

Volgens Bloemink was er in het begin weinig aandacht voor de vermissing, maar dat is veranderd. 'Ik heb nu het gevoel dat eigenlijk heel Haren mee zoekt', zegt hij.

Met de film hoopt Bloemink de vermissingszaak nog meer onder de aandacht te brengen. Het lijkt te lukken. Binnen een dag is de reconstructie, die hieronder te zien is, bijna 40.000 keer bekeken op YouTube en Facebook samen.

