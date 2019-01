Van Foreest besluit Tata Steel-toernooi met nederlaag

Schaker Jorden van Foreest uit Groningen heeft het Tata Steel-toernooi in Wijk aan Zee afgesloten met een nederlaag.

In de dertiende ronde van het fameuze toernooi moest Van Foreest zijn meerdere erkennen in de Hongaar Richárd Rapport. Van Foreest ging onderuit met de zwarte stukken en eindigde op de gedeelde laatste plaats met 4,5 punt.

Carlsen wint toernooi

Winnaar in Wijk aan Zee werd wereldkampioen Magnus Carlsen. De Noor speelde in de beslissende wedstrijd remise tegen Anish Giri en hield zo de Nederlander met een half punt achter zich: 8,5 om 8 punten. Giri was bij een zege Carlsen voorbij gegaan en speelde met wit, maar de Noor liet zich niet verrassen en na dertig zetten kwamen de spelers remise overeen.

