Bosker: 'Ik had graag willen winnen, maar Douwe was te sterk'

Marcel Bosker moest zijn NK Allround-titel afstaan aan Douwe de Vries. Hierdoor glipt hem ook een WK-ticket door de vingers. 'Ik kan er niet veel aan doen, heb mijn concurrentie niet in de hand.'

'Natuurlijk had ik graag willen winnen,' zegt Bosker. 'Maar ik heb op alle vier de afstanden mijn laagland PR's aangescherpt en rijd voor mijn doen vandaag een goede tien kilometer. Als er dan iemand beter is moet je dat erkennen. Het puntentotaal dat ik bijelkaar geschaatst heb zou op veel andere toernooien voor de winst hebben gezorgd.'

De bui zien hangen

Na de 1500 meter voelde Bosker de bui wel een beetje hangen. 'Ik had zes seconden en je doet je best, maar na vier, vijf rondjes voelde ik de verzuring. Dan wordt het een lastig ritje.' Dat hij het WK Allround nu ook mist is extra balen. 'Dat is heel vervelend. Je wilt als Nederland gewoon de beste schaatsters aan de start hebben. Daarmee heeft Douwe de Vries dat ticket eerlijk verdiend,' besluit Bosker.

Lees ook:

- Bosker moet NK Allround-titel aan Douwe de Vries laten