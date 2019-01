Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ntab kan NK sprint-titel niet prolongeren; Velema pakt brons Dai Dai Ntab, op de voorgrond, moest zijn NK-titel afstaan aan Hein Otterspeer (Foto: Orange Pictures\Douwe Bijlsma)

Sprinter Dai Dai Ntab uit Groningen is er zondag niet in geslaagd om zijn NK-titel succesvol te verdedigen. Ntab moest zijn meedere erkennen in Hein Otterspeer die zich tot de nieuwe kampioen liet kronen.

In de afsluitende kilometer moest Ntab 34 honderdste goed maken op de Otterspeer en dit zat er niet in. Ntab kwam uit tegen Pim Schipper, verloor deze rit en liet een eindtijd noteren van 1.09.51. Hierdoor moest de uittredend kampioen genoegen nemen met de zilveren medaille. Brons voor Velema Lennart Velema uit Groningen bood op de 1000 meter goed tegenstand aan Otterspeer en reed knap naar de derde plek in het eindklassement met een tijd van 1.08.60. Hij reed zo Schipper in de laatste rit van het podium. 500 meter Eerder op de dag moest Ntab op de tweede 500 meter zijn meedere erkennen in Michel Mulder. De Groninger noteerde een tijd van 34,65 en bleef daarmee 3 honderdste verwijderd van de tijd van Mulder. Otterspeer volgde in 34,74 en maakte het vervolgens af op de 1000 meter. Lees ook: - Ntab moet Otterspeer voor zich dulden op NK sprint; Velema derde