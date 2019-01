Huismus blijft ongeëvenaard; vink stoot merel van podium

De huismus laat zich in onze provincie het meeste zien. Althans, volgens de Nationale Tuinvogeltelling, die elk jaar plaatsvindt. 2881 Groningers namen dit weekend de moeite om te noteren welke vogels er bij hun woning neerstreken.

Dat de huismus het meest voorkomt in onze provincie is niet verwonderlijk, want achter de naam van de zangvogel staan al jarenlang de meeste streepjes. Omdat de huismus vooral in groepen leeft, zie je er ook vaak niet één, maar meteen meerdere tegelijk.

Gespot

In totaal werd de huismus 9248 keer geturfd in de provincie Groningen. De koolmees volgt met 6652 streepjes op gepaste afstand, terwijl de vink 5311 keer werd gespot in tuinen of op balkons. Die twee vogels werden vorig jaar ook het meest vaak gezien in de provincie Groningen. De derde plek is dit jaar voor de vink; vorig jaar was die nog voor de merel.

Bekijk hier alle resultaten van de Nationale Tuinvogeltelling van dit jaar.

