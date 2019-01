PvdD eist onmiddellijke sluiting van ESD na zoveelste blazer

De Partij voor de Dieren (PvdD) in de Groningse Staten eist onmiddelijke sluiting van het bedrijf ESD-SIC in Farmsum.

Directe aanleiding is het feit dat Farmsum en Delfzijl afgelopen donderdag opnieuw zijn getroffen door een zwarte stofwolk, die veroorzaakt is door een blazer bij het bedrijf.

Wat zijn blazers?

Blazers komen vaker voor bij het bedrijf. Het zijn stofwolken van zand en petroleumcokes.

ESD-SIC maakt siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld in schuurpapier wordt verwerkt. Dat gebeurt in overdekte ovens in de buitenlucht. Soms bezwijkt de overdekking, met een stofwolk als gevolg.

Gevaarlijk

De PvdD vindt het onacceptabel dat omwonenden voortdurend geconfronteerd worden met kankerverwekkende stoffen in hun milieu. 'De stoffen worden nota bene als zó gevaarlijk beschouwd, dat kinderen niet meer in de sneeuw mochten spelen. Dat moeten we toch niet willen in Nederland?', zegt fractievoorzitter Ankie Voerman van de partij.

De PvdD heeft de onmiddellijke sluiting van ESD met spoed op de agenda geplaatst van de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën van aanstaande woensdag.

