Bus met Groningers naar Den Haag voor sluitstuk windmolenpark N33

Actievoerders van de groep Tegenwind 33 zijn met een bus op weg naar Den Haag. Daar behandelt de Raad van State maandag de bezwaren tegen de komst van een windpark aan de N33.

De strijd tegen dit windpark duurt al jaren.

De Raad van State heeft drie dagen uitgetrokken voor de zaak. Daarna duurt het maximaal zes weken voordat er een uitspraak komt.

Stem laten horen

'Ik hoop op een positieve uitslag, maar ik denk dat dat niet doorgaat', zegt één van de mannen die de bus instapt. 'Maar misschien kunnen wij toch nog argumenten naar voren brengen, zodat we uitstel krijgen of een definitief 'nee'. Ik hoop in ieder geval dat ik mijn stem kan laten horen.'

Laatste kans

Wethouder Jaap Borg van Midden-Groningen zit ook in de bus. 'Het wordt een spannende dag. Het is nu echt erop of eronder. Dit is onze laatste kans om te laten blijken dat we het hier niet mee eens zijn.'

Hoop

Een vrouw in de bus heeft nog wel hoop: 'Als iedereen zijn beste beentje voorzet en zich realiseert dat hier al veel te veel is. We hebben aardbevingen door de gaswinning en door de zoutwinning. Het is gewoon heel veel.'

Ook een andere vrouw is optimistisch: 'Ik hoop dat ze een wijs besluit nemen en dat ze inzien dat een windpark hier geen bijdrage levert aan de klimaatverbetering.'

