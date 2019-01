Lopend Vuur: Windmolens verpesten het landschap

De Raad van State behandelt vandaag en de komende dagen de bezwaren tegen de komst van een windpark aan de N33 bij Meeden. De tegenstanders, verenigd in Tegenwind N33, gaan er met een bus naar toe.

Op diverse plekken in onze provincie staan windparken of zijn er plannen voor. Soms wordt de komst door de Raad van State verboden. Eind vorig jaar nog werd een streep gezet door de plannen voor zo'n park bij Delfzijl Zuid. De molens zouden zorgen voor te veel slagschaduw en lawaai.

Door de energietransitie zijn we met z'n allen wel genoodzaakt andere vormen van energie te vinden. Zonne- en windenergie zijn daar voorbeelden van.

Los van het lawaai of de slagschaduw: passen die molens in het landschap? Erger je je er aan of vind je het juist een mooi gezicht?

