Grote stroomstoring Oost-Groningen is voorbij

Een supermarkt in Scheemda sloot de deuren vanwege de storing (Foto: De Vries Media)

Een groot deel van Oost-Groningen heeft maandagmorgen korte tijd zonder stroom gezeten. Ongeveer 25.000 huishoudens waren getroffen.

In een transformatorstation in Meeden was een transformator uitgevallen. Enexis heeft een reserve-transformator ingeschakeld.

Treinverkeer

Door de stroomstoring reden ook geen treinen tussen Groningen en Scheemda en Groningen en Veendam. Arriva had net bussen gestuurd toen bekend werd dat de stroom terug is. Inmiddels is de dienstregeling hervat.

Water

Mensen die niet op de begane grond wonen, kunnen door de stroomstoring zonder water zitten. Volgens Waterbedrijf Groningen komt dit doordat de 'hydrofoor' dan is uitgevallen. Dat is een soort pomp die de waterleiding op druk houdt.