Massale sterfte van zeekoeten: 'Ze vallen gewoon om'

Zeekoeten in de Fûgelpits, maar niet de nu gevonden dieren (Foto: Hoge Noorden/ANP)

Op de Waddeneilanden, van Schiermonnikoog tot Terschelling, spoelen massaal dode zeekoeten aan. Inmiddels zijn er al honderden dode vogels gevonden. Doodsoorzaak is nog onbekend.

Ook bij vogelopvangcentrum Fûgelpits in Moddergat op de Gronings-Friese grens zijn zeekoeten binnengebracht. Gaetske Wiersma van de Fûgelpits maakt zich zorgen.

Heel snel dood

'De vogels gaan heel snel dood. Van het ene op het andere moment vallen ze zo maar om. Het is ook erg lastig om de vogels te helpen. De zieke zeekoeten van Schier moeten bijvoorbeeld met de veerboot deze kant op. Maar als ze aankomen bij de Fûgelpits zijn ze al dood'.

Paraffine

Over de oorzaak van de massale sterfte heeft Wiersma wel een mening. 'Wij hebben veertig jaar ervaring. Het lijkt heel erg op paraffine. Het verenpak is schoon, maar wel kletsnat. Het lijkt erop dat de vogels in aanraking zijn gekomen met paraffine'.

Paraffine is een waxachtig mengsel van aardolie en bruinkooldeeltjes en wordt gebruikt voor het maken van kaarsen, waxinelichtjes, maar ook voor het beschermkorstje om de kaas. Er blijven vaak resten achter in de tanks waarin het per schip wordt vervoerd. Die resten worden dan op zee geloosd.

Containers MSC Zoe

'Maar het is ook heel goed mogelijk dat het uit de van boord geslagen containers van de MSC Zoe komt', meent Wiersma.

Het is opmerkelijk dat het alleen zeekoeten zijn die massaal sterven. 'Dat kan heel goed. Zeekoeten zijn groepsdieren die veelal op de Noordzee te vinden zijn. Als dan een hele kolonie in de paraffine belandt, gaat het snel', aldus Wiersma.

Oorzaak onderzoeken

Wiersma gaat Rijkswaterstaat vragen om de oorzaak van de sterfte te onderzoeken.