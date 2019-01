Ubbo Emmius heeft geen Docent van het Jaar, maar wel unieke kans voor vmbo'

Van de duizend kanshebbers eindigde hij bij de laatste drie. Edwin van der Land van het Ubbo Emmius in Stadskanaal is geen Docent van het Jaar geworden, maar hij krijgt wel een eervolle vermelding.

'Ik ben wel een klein beetje teleurgesteld, want als je meedoet, ga je voor de winst', zegt hij. 'Maar ik vind dit toch een heel mooie prestatie. Ik ben er supertrots op.'

Nieuw vak

Van der Land heeft voor het vmbo tl het vak technologie en toepassing opgericht. 'Dit is een praktijkgericht vak, waarbij leerlingen levensechte opdrachten uitvoeren voor bedrijven. Ze geven uiteindelijk ook een presentatie bij die bedrijven', vertelt Van der Land.

Minder uitstroom

In onze provincie is het Ubbo Emmius de enige school waar dit vak op vmbo tl-niveau wordt gegeven. 'In het hele land zijn er 23 scholen die het doen', aldus Van der Land. 'Juist voor deze leerlingen is dit een unieke kans, omdat zij al vroeg een keuze moeten maken voor een vervolgopleiding. Ik hoop dat ze zo sneller weten wat ze willen en dat er minder uitstroom is op het vmbo.'