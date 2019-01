Pin-upmodel: 'In badkleding of uitgaanskleding zie je meer'

De pin-upmodellen met vooraan in het midden in de bloemetjesjurk Patricia Timmerman (Foto: Eigen foto)

'Een kleurrijke vrouw, sexy met een knipoog.' Zo omschrijft Patricia Timmerman zichzelf als pin-upmodel. Als Miss Trixie Carpenter deed ze mee aan de voorronde van de Miss Pin-up Benelux-verkiezing.

'Je ziet tegenwoordig in badkleding en in uitgangskleding veel meer van het lichaam dan wij als pin-upmodel laten zien', zegt Timmerman. 'Het is de associatie met de houding op de foto en de ondeugende blik. We maken een plaatje en voor de rest moet je zelf het verhaal erbij verzinnen.'

Timmerman twijfelde lang om mee te doen aan de verkiezing. Tijdens het oliebollen bakken op de laatste dag van 2018 besloot ze zich toch in te schrijven.

'Het staat voor wie je bent als pin-up en wat een stijl met je doet. Dat is een mooie gedachte', verklaart ze haar besluit. ' Zo kunnen we meer vrouwen inspireren.'

'Ik wil laten zien dat je er leuk en verzorgd uit kunt zien en ook een sterke vrouw kunt zijn. Ik was heel jong moeder en heb ze alles gegeven wat ook een huisvrouw kan. Als je met je uiterlijk bezig bent, wil dat niet zeggen dat je geen aandacht hebt voor je gezin.'

Wildcard?

Ondanks haar goede moed werd ze niet gekozen voor de volgende ronde van de pin-upverkiezing. Dit plekje kan ze alsnog veroveren als ze de laatste wildcard krijgt. Het publiek mag binnenkort stemmen via de website van de verkiezing.