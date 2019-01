'Asbestdump bevestigt beeld van extremistisch verzet'

Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof zal de recente protestacties van windmolenactivisten mee laten wegen in zijn halfjaarlijkse Dreigingsbeeld Terrorisme in Nederland.

Anonieme actievoerders dumpten in december vorig jaar asbest bij de toekomstige stikstoffabriek in Zuidbroek. Half januari gebeurde hetzelfde bij de toekomstige locatie van Windpark N33, bij Meeden.

'Dit bevestigt ons beeld'

Naast die protestacties claimen dezelfde actievoerders dat meerdere landbouwgronden in Groningen en Drenthe ernstig vervuild zijn. Een woordvoerder van de NCTV laat weten dat die informatie bekend is bij de instantie die dreigingen in kaart brengt.

'De dump van asbest bij Zuidbroek bevestigt ons beeld van extremisch verzet tegen windmolens. We zullen de incidenten in Zuidbroek en het geuitte dreigement over vervuilde landbouwgronden mee laten wegen in ons nieuwe dreigingsbeeld dat we in februari publiceren.'

Zaak voor politie

De NCTV zal naast het monitoren van de protestacties verder geen actie ondernemen.

'Het is een openbare-ordeprobleem. Dat is een zaak voor de politie en de betreffende gemeente.' De politie is inmiddels een onderzoek begonnen naar de asbestdump en de claim van vervuilde landbouwgrond.

