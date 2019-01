Deel dit artikel:













'Inbreker' blijkt onschuldig; tweede verdachte nog voortvluchtig Volop politie in Veendam (Foto: Persbureau Meter)

Een van de twee verdachten die zondag werd aangehouden na een woninginbraak in Veendam is weer op vrije voeten. De verdachte had niets te maken met de inbraak, meldt de politie.

Twee inbrekers werden zondagavond door een alarmsysteem betrapt bij een woning op het Kapiteinspark in Veendam. Zoektocht Ze sprintten weg, waarna de politie in de omgeving op zoek ging naar de twee. Dit leidde tot twee aanhoudingen. Een van de mannen was daadwerkelijk een vluchtende inbreker. De ander heeft er niets mee te maken. Waarschuwingsschot De tweede inbreker wist dus te ontkomen aan de politie en wordt nog gezocht. Bij de achtervolging werd een waarschuwingsschot gelost. Zowel de inbraak als het lossen van het schot wordt onderzocht. Lees ook: - Politie lost waarschuwingsschot in Veendam