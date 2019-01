De Koffiecorner #13: 'Als Buijs dat tegen mij had gezegd, had ik hem bij zijn strot gepakt!'

In de RTV Noord-Podcast De Koffiecorner wordt alles wat de Groningse sportwereld bezighoudt besproken, groot en klein. Niiwino Geertsema en Martin Drent ontvangen elke week een aantal gasten.

Henk Elderman vertelt wat er allemaal op schaatsgebied is gebeurd in de afgelopen koude week en Karel-Jan Buurke was getuige van de mooiste ontknoping ooit in een wedstrijd van Donar.

-Martin Drent: 'Als Buijs dat tegen mij had gezegd, had ik hem bij zijn strot gepakt!'

-Niiwino Geertsema: 'Ik vond Anco Jansen net zo goed als Axel Witsel van Borussia Dortmund'

-Karel-Jan Buurke: 'Ik kan mij niet herinneren dat ik zo'n ontknoping bij Donar heb gezien'

-Henk Elderman: 'Als een talent als Marcel Bosker het aflegt tegen een 36-jarige, is dat een teken aan de wand'

