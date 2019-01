Stilte na de storm: Nijland verwacht geen transfers meer

Terwijl de transferperiode nog vier dagen duurt, is het rustig bij FC Groningen. Algemeen directeur Hans Nijland verwacht geen uitgaande of binnenkomende transfers meer.

'Er speelt op dit moment helemaal niks', zegt Nijland.

Hectische winter

Het was een hectische transferperiode voor FC Groningen. Antuna en Cassierra vertrokken, maar daar stond de komst van liefst zes nieuwe spelers tegenover. Volgens Nijland een unieke situatie.

'Ik kan me nog de winter van 2007/2008 voor de geest halen. Toen vertrokken Nevland, Lindgren en Silva en hadden we het ook erg druk. Maar zoveel spelers als we nu gehaald hebben, dat is nog niet eerder gebeurd.'

Lijstje klaar

Met de komst van Sierhuis, Bel Hassani, Bruns, Itakura, El Hankouri en Gladon is het nu waarschijnlijk ook klaar voor FC Groningen. 'Ik denk dat het lijstje klaar is, maar het is nog lang geen vrijdag', zegt Nijland.

'Er is op dit moment echt voor niemand interesse, ook niet voor onze Japanse vriend (Doan red.) en Mimoun Mahi. Ik verwacht ook dat het rustig blijft. Er komt dus ook niks meer bij,' maar besluit Nijland. 'Dat wil niet zeggen dat het rustig blijft.'

