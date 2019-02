Aardbevingsnieuws januari 2019: Wiebes spreekt over 'het jaar van de uitvoering'

Eric Wiebes was in Groningen (Foto: RTV Noord)

In de eerste maand van 2019 kwam minister Eric Wiebes langs in onze provincie, werd er opnieuw gedebatteerd in de Tweede Kamer en stuurde de regio een brandbrief.

Brandbrief: 'We staan op een kantelpunt'

'We staan op een kantelpunt waarbij in Groningen iets fundamenteel misgaat'. Die waarschuwing staat in een gezamenlijke brief van de provincie, de gasgemeenten en gasbelangenverenigingen aan de Tweede Kamer. In de brief worden aan de vooravond van het gasdebat in de Kamer vijf dringende adviezen gegeven om de enorme impasse in de Groningse gasproblematiek te doorbreken.

Wiebes reageert op de brandbrief

Wiebes zelf reageert er twee dagen later op, ook per brief. Uitgangspunt van zijn reactie is 'dat de gemeenten de ruimte krijgen om, op basis van de randvoorwaarden die het onafhankelijk instituut op objectniveau vaststelt, de plannen lokaal in te passen en te combineren met overige maatregelen zolang dit niet ten koste gaat van de veiligheid'.

De reactie van de bewindsman zint burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen niet. 'Ergerlijk hoe de minister om zijn verantwoordelijkheid heen blijft lopen', twittert hij.

De Kamer debatteert

Onder toeziend oog van een bus vol bezorgde Groningers debatteert de Tweede Kamer op 16 januari over de vastgelopen versterkingsoperatie en de schade-afwikkeling in het bevingsgebied.

De belangrijkste conclusies uit het Kamerdebat: minister Wiebes kan zich vinden in het voorstel van de provincie Groningen, de gasgemeenten en gasbelangenverenigingen om schade tot een bepaald bedrag meteen te laten repareren door een aannemer.

Een generaal pardon voor Groningen, waardoor alle aardbevingsschades in één keer afgehandeld worden, is volgens Wiebes onmogelijk. 'Ik ben niet vies van pardons, maar dat gaat hier niet. Van sommige schades is alleen een telefoonnummer bekend en geen bedrag. Dan kunnen we ook niet uitbetalen.'

Moties tóch in stemming

De moties die tijdens het gasdebat worden ingediend, komen in de week daarna in stemming. Ondanks een klemmend beroep vanuit Groningen dat niét te doen, tot er een gesprek met minister Wiebes is geweest. De motie van PvdA'er Henk Nijboer om Wiebes alle verzoeken uit de brandbrief die de regio stuurde te laten overnemen, wordt weggestemd. 'Als het erop aankomt, laten ze Groningen als een baksteen vallen', zegt Nijboer.

De regeringspartijen zetten de deur naar een parlementaire enquête over de gaswinning op een kier.

Minister Wiebes belooft dat bewoners van de meest onveilige huizen in februari bericht krijgen over de versterking van hun woning. In een Kamerbrief schrijft de minister dat hij eind december voor 'nagenoeg alle huizen' de opdracht heeft gegeven over te gaan tot inspecteren en berekenen van de versterkingsmaatregelen.

Wiebes kijkt rond in Groningen

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken is op 14 januari, aan de vooravond van een nieuw Kamerdebat, op bezoek in onze provincie. Actievoerders grijpen de gelegenheid aan om hun ongenoegen te uiten.

Een vrouw kan haar emoties niet bedwingen als Wiebes Appingedam bezoekt. 'Daar staat de oplossing. Daar!' Die meneer daar! Die moet met de oplossing komen. (...) Waarschijnlijk helpen de tranen helemaal niks', verzucht ze. 'Maar die komen toch, omdat je vol met emoties zit. Maar het helpt niet.'

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra heeft een boodschap voor Wiebes: het is aan de minister om stappen te ondernemen in de versterkingsoperatie, niet aan de regio.

Wat zegt de minister er zelf van?

Wiebes zelf zegt in gesprek met RTV Noord dat 2019 het jaar van de uitvoering moet worden. Een jaar waarin mensen eindelijk voortgang zien in hun dorp, wijk, straat en huis. Maar harde beloftes daarover wil hij niet doen. 'Dat is ingewikkeld als je niet alleen verantwoordelijk bent. Ik ben systeemverantwoordelijk voor de veiligheid, maar niet voor de regionale plannen of voor het veiligheidsoordeel. En ik ben ook geen aannemer.'

Terugkijkend op afgelopen jaar, had Wiebes graag meer druk gezet op de versterkingsoperatie. 'Die liep al langer stroef. Achteraf had ik me daar nog meer druk over moeten maken. Ik heb me ook eindeloos lopen opwinden om de nieuwe operatie beter in de vingers te krijgen. Ik ben af en toe uit m'n dak gegaan. Misschien had ik dat meer moeten doen.'

'Maar uiteindelijk wil iedereen hetzelfde. En dat is voortgang', aldus Wiebes. 'We moeten het dus ook samen doen.'

Afhandelen bevingsschade wordt eenvoudiger

De afhandeling van schade als gevolg van de gaswinning wordt eenvoudiger. Bovendien wordt het gebied uitgebreid waarin schades sneller worden vergoed. Dat besluit neemt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) na een advies van vijf deskundigen. Dat is nodig, omdat de commissie in haar maag zit met de trage afhandeling van schades. In totaal liggen er nog meer dan zestienduizend onbehandelde schademeldingen.

Gaswinning wordt niet beperkt

De gaswinning in onze provincie hoeft voorlopig niet verder te worden teruggebracht dan minister Wiebes heeft bepaald in zijn besluit voor het jaar 2018-2019. Zo luidt een voorlopige uitspraak van de Raad van State, in een zaak die was aangespannen door twee burgers. Nette Kruzenga, raadslid in de gemeente Midden-Groningen, is een van de twee. Zij en de andere bezwaarmaker maken deel uit van een groep van 26, maar hadden als enigen om spoed gevraagd.

Veendam beeft

Op 7 januari beeft de aarde op een opvallende plaats: bij Veendam. Daar wordt niet naar gas geboord, wel wordt er zout gewonnen. Volgens het KNMI is de beving waarschijnlijk niet veroorzaakt door de zoutwinning, maar door de gaswinning in het nabijgelegen Drentse Annerveen. PvdA-Kamerlid William Moorlag trekt aan de bel bij minister Eric Wiebes. 'De mensen maken zich zorgen. De minister moet hier klip en klaar duidelijkheid over geven. De veiligheid van inwoners mag niet in het geding komen.'

Aardbevingen in januari 2019:

- 7 januari, 12:12 uur, 1.3 in Veendam

- 9 januari, 03:44 uur, 1.0 in Veendam

- 19 januari, 01:00 uur, 0.6 in Meeden