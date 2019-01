Fleur van der Bij's zoektocht naar de man die haar zusje doodreed

Op 22 oktober 1996 wordt haar 12-jarige zusje Ylse doodgereden, niet ver van het ouderlijk huis in Friesland. Fleur is een pubermeisje van 15 dat zich ogenschijnlijk niet door die traumatische gebeurtenis uit het veld laat slaan.

Dertien jaar later hakt het onverwerkte trauma er als nog in. Het resulteert in het boek Verkeersslachtoffer 22/10 dat pas is verschenen.

'Niet huilen, flink zijn'

'Terwijl mijn ouders op de dag van het ongeluk bij mijn zusje in het ziekenhuis waren, werd ik naar mijn opa en oma gebracht', kijkt schrijfster Fleur van der Bij terug op de bewuste dag. ''Niet huilen en flink zijn' was een soort mantra van mijn oma en ik nam dat als kind heel serieus. Niet huilen, flink zijn, doorgaan.'

Stukje bij beetje

Dertien jaar later, als ze voor haar studie een reis door Afrika maakt, blijkt het mantra uitgewerkt. 'Ik belandde in oorlogsgebied, het was er gevaarlijk en de dood was continu aanwezig. Het was daar dat ik voor het eerst over de dood van mijn zusje begon te praten. Stukje bij beetje kwam het onverwerkte trauma los. Terug in Nederland raakte ik in een manische, psychotische periode.'

Wie is de man?

Begin 2018 debuteert Van der Bij met het boek 'De Nijl in Mij' over haar reis door Afrika. 'Door het schrijven van dat boek kreeg ik weer grip op mijn leven,' vertelt ze. 'Wat het ook tot gevolg had, was dat ik me ging afvragen wie die man eigenlijk was die mijn zusje heeft doodgereden.'

Parallelle levens

'Met m'n ouders heb ik het nooit over die man gehad,' vervolgt Van der Bij. 'Hij is altijd een soort blinde vlek geweest. Ik raakte geïnteresseerd in onze parallelle levens. Wat doet een gebeurtenis, zoiets gruwelijks, met je leven? Ik was de zus van Ylse; hij de man die haar heeft doodgereden.'

Contact

In haar nieuwste boek 'Verkeersslachtoffer 22/10; op zoek naar de man die mijn zusje doodreed' zijn we getuige van haar speurtocht. 'Het is een heel persoonlijk verhaal, maar het is ook een activistisch pamflet', zegt ze erover. 'Het gaat ook over hoe we omgaan met slachtoffers en met de veroorzakers. Iedereen die gebruikt maakt van de openbare weg is een potentiële veroorzaker. Contact tussen veroorzakers en slachtoffers kan heel belangrijk zijn voor de verwerking.'

'Verkeersslachtoffer 22/10; op zoek naar de man die mijn zusje doodreed' van Fleur van der Bij is verschenen bij uitgeverij Querido Fosfor.