Piet van Dijken stopt met zijn Herestraat Helemaal

Piet van Dijken stopt in mei met zijn tv-programma Herestraat Helemaal. De journalist en presentator wordt op 8 mei zeventig jaar en heeft er zeshonderd afleveringen op zitten van het programma bij stadszender OOG TV.

Zo werd zondag bekend in de wekelijkse column van Erik Hulsegge. Van Dijken ging in 2014 met pensioen bij RTV Noord, waar hij onder meer jarenlang tussen de middag De Straat presenteerde. Bij OOG ging hij wel door met Herestraat Helemaal.

Wilfred Genee

In het programma, dat ooit is bedacht door tv-presentator Wilfred Genee, loopt Van Dijken met een bekende Groninger of bekende Nederlander door de Herestraat en interviewt hem of haar tijdens de wandeling.

In het programma kwamen namen voorbij als Johan Derksen, Wilfred Genee, Jan Mulder, Ron Jans, Marlene Bakker, Hans Nijland, Inge van Calkar, burgemeester Peter den Oudsten, Stef Bos en Marcel Nieuwenweg.

Bert Visscher

Volgens Van Dijken is het na zo veel jaren genoeg geweest. 'De allerlaatste zeshonderste aflevering doe ik met Bert Visscher. Die zijn meteen 'ja' toen ik hem vroeg. Daar ben ik best trots op.' In aflevering 599 is cabaretier Guido Weijers te gast.

Erepenning

Van Dijken kreeg in juni 2014 tijdens Herestraat Helemaal de erepenning van Stad uit handen van interim-burgemeester Ruud Vreeman. Hij blijft vooralsnog wel tafelheer bij TV Noord.

